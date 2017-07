Dré Hazes haalt volkszanger van podium om zingen Hazes-Medley

,,Eindelijk stond ik daar dan, dus het optreden had voor mij best een lading. Het publiek, zeker 3.000 man, ging uit zijn dak. Vooraf had ik aan Astrid Houtepen van de organisatie mijn speellijst doorgegeven. Zes eigen liedjes en een Hazes-medley", aldus de zanger tegen BN de Stem. ,,'Hazes?', zei ze. 'Ja, klassiekers van senior, geen nummers van junior', antwoordde ik. 'Oh, dan is het goed', zei ze en ik ging het podium op."



Verkooyen vervolgt dat op het moment dat hij aan de medley begon, medewerkers van André tegen zijn geluidsman zeiden de muziek uit te zetten. Toen hij dit niet deed, werd Verkooyen door iemand van de organisatie van het podium gehaald.