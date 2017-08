Donald Trump komt naar Nederland als stripheld

Voor het eerst in de geschiedenis van Eppo heeft het stripblad een politieke satire gelanceerd. En niet zomaar één. Alternative Facts heeft niemand minder dan de Amerikaanse president Donald Trump in de hoofdrol.

,,Logisch'', lacht op de Eppo-redactie in Oosterhout hoofdredacteur Rob van Bavel. ,,Het is allemaal zo ongelooflijk wat er rond Trump gebeurt, dat schreeuwt om satire.'' Het idee kwam aanvankelijk van de stripmakers Pieter Albert en Noël Ummels (in 2014 winnaar van de Bredase Stripcultuurbeurs). Van Bavel: ,,De twee bedachten al in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen een politieke thriller rond Trump.'' Het idee bleef even liggen, de peilingen wezen uit dat Trump niet zou winnen. Tot bleek dat het onwaarschijnlijke waarheid werd: Trump werd wel president.

Gekke wendingen

De talloze incidenten en gekke wendingen rond de persoon van Trump inspireerden de twee stripmakers nog meer. Ze stapten naar Van Bavel en lanceerden hun idee. Van Bavel: ,,Twee boeken hadden ze in gedachten, 88 pagina's. Ik zei: dat lukt niet. Om dat in stukjes in Eppo te publiceren is drie jaar nodig. En de vraag is of Trump zolang aanblijft.''

Zo kwamen de drie, aangevuld met striptekenaar Fred de Heij, uit op een reeks korte, satirische verhalen. Tot het eind van het jaar staan die in het tweewekelijkse stripblad. De onderwerpen linken aan de actualiteit. Gaat de eerste aflevering over het staatsbezoek van Trump aan Saoedi-Arabië, in een volgend verhaal regelt hij op zijn eigen lompe manier de Nederlandse kabinetsformatie en in weer andere verhalen tippelt hij langs figuren als Poetin en Kim Jong-Un.

Waarheid

In elk verhaal zijn feiten vervlochten met ideeën van de stripmakers over wat zich wellicht achter de schermen nog meer afspeelt. Verzonnen? ,,Noem het alternative facts'', zegt Van Bavel. ,,Het is misschien niet de waarheid, maar het kan zomaar zo zijn gelopen als we schetsen.'' Neem een vette vastgoeddeal die Trump tijdens het bezoek aan Saoedi-Arabië in de wacht sleept voor zijn eigen bedrijf. En die hij, op zijn kenmerkende manier, in zijn thuisland als 'goed voor de United States' verkoopt.

Quote De politiek is verworden tot een circus. Niet alleen in Amerika, ook in Nederland Rob van Bavel, hoofdredacteur

Voor Van Bavel is met de reeks een oude wens uitgekomen. ,,Al langer wilde ik politieke satire in Eppo. De actualiteit leent zich ervoor. De politiek is verworden tot een circus. Niet alleen in Amerika, ook in Nederland. Zelf zou ik nog graag iets maken als 'Het Torentje', een strip rond Rutte die het brein blijkt achter talloze internationale ontwikkelingen.'' Zover is het nog niet. Eerst Trump. ,,Voor een stripmaker een heerlijk figuur.''