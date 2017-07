Dominee van gevangenis Lelystad op non-actief gesteld

Nederlands brein Europees vleesschandaal opgepakt in België

12:57 Jan F., een beruchte Nederlandse vleeshandelaar die in april in België op bevel van Europol werd gearresteerd, leidde een grote internationale bende van vleesfraudeurs. Europol, het Europese samenwerkingsverband van de politie, meldt vandaag dat er in totaal 66 verdachten zijn opgepakt in verband met het schandaal.