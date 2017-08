Dit zijn jullie leukste katten!

We vroegen jullie gisteren om foto's van jullie kat op te sturen. Dat deden jullie massaal! Bijna 2000 kattenplaatjes werden gestuurd, sommige diep in de nacht. Woezel is verreweg de populairste naam en gapende en slapende katten worden het meest gekiekt. Wij maakten een top 5 van de leukste foto's.

Vooropgesteld dat alle katten lief en schattig zijn, werden we gedwongen om een selectie te maken. Niet gemakkelijk, maar Garfield (3) sprong er uit vanwege zijn ultieme relaxte pose op een houten vloer, midden in een kamer. Gewoon, omdat het kan.



Baasje Wendy Dekker schrijft dat haar Garfield dik en theatraal is en dat hij te lui is om via de tuin en het kattenluikje naar binnen te komen. ,,In plaats daarvan blijft hij net zolang bij de voordeur staan totdat iemand opendoet. We overwegen een speciale deurbel op zijn hoogte te installeren.'' Dat klinkt als een echte kat. Die is natuurlijk de baas in huis.

Garfield (3)

Ook kittens zijn ideale onderwerpen om foto's van te maken. Die zachte vacht, schattige ogen en buitenproportioneel grote oren... Misty is inmiddels 3 maar toen ze pas geboren was, zag ze er al prachtig uit. ,,Misty is gevonden op straat toen ze waarschijnlijk 1 dag oud was. We hebben haar en haar zusje met de fles groot gebracht'', vertelt trotse eigenaar René Perdok. Hij is ook degene die de foto van de kleine tijger maakte, die lekker aan het kauwen is op een steen. ,,Ze is nu 3 jaar en een hele lieve dondersteen.''

Misty (0)

Naast Woezel kwamen we vaak Sara tegen. Of katten die vernoemd zijn naar een drankje: Whisky, Scotch, Baileys. Opvallend genoeg eindigen ook veel kattennamen op een -ie klank. Een daarvan is Ghibli, waarschijnlijk vernoemd naar de beroemde Japanse animatiestudio. Deze 4-jarige harige rakker is volgens eigenaar Pedro van der Laan 'de meest geweldige kater die er is'.



,,Alles wat een kat een kat maakt, is Ghibli juist niet. Giebels - voor intimi - is jaloers als ik te lang aan de telefoon zit, kijkt met mij mee naar tv, gaat pas eten als ik ga eten, als ik ga werken dan staat hij bij de buitendeur en als ik thuiskom staat ie weer te wachten.'' De stoere kater werd ooit aangenomen als Chef Ongedierte in Huize Van der Laan, maar dat is juist het enige waar hij niet niet goed in is. ,,En zoals je ziet op de foto is hij erg sportief ingesteld.''

Ghibli (4)

Hoedjes, geweien, zonnebrillen, strikjes, stropdassen. Katten in Nederland worden verdacht vaak aangekleed. De meesten lijken het geen probleem te vinden, maar Zappa spant de kroon. Die draagt zijn gestreepte T-shirt met een elan waar zelfs Doutzen Kroes nog wat van kan leren. De 2-jarige spierwitte kater is een volleerd fotomodel dat gewoon even gaat zitten en zijn beste kop trekt. Baasje Lana Vermeij is er maar druk mee.



,,Zappa is altijd in voor een modeshow!'', legt Vermeij uit. ,,Een supermodel met veel Instagram-volgers over de hele wereld!'' Daarnaast is ze uiteraard ook nog eens een lieve knuffelpoes. ,,Een dag zonder Zappa is een dag niet gelachen.''

Zappa (2) is een instacat.

En dan is er nog zwerfkat Pleun (0). De blik op haar kattenkopje doet vermoeden dat ze geen makkelijk leven achter de rug heeft. Ze is inmiddels opgenomen bij Stichting Straatkat en daar is ze door alle medewerkers in de harten gesloten. Pleun werd gevonden op de snelweg. Ze was zo hongerig dat ze zich tegoed deed aan een rottend karkas van een duif, vertelt een medewerker van de stichting. Maar dat ligt nu allemaal achter haar. ,,Pleun vindt de wereld leuk. Ze is een echte spontane Brabantse dame.''