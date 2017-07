Dit wist jij nog niet over Hollandse Nieuwe

1. Voor de 36ste Nationale Haringtest is 5.329 kilometer gereden. Er werden voor 1.277 euro 609 haringen gekocht met een gezamenlijk gewicht van bijna 41 kilo.

2. De Hollandse Nieuwe blijft prijzig: 112 van de 148 verkooppunten rekenen 2 euro of meer voor één haring. De gemiddelde prijs is dit jaar 2,09 euro. De gemiddelde prijs bij de visdetaillist is 2,14 euro; bij de supermarkt 1,19 euro.

3. Van alle maatjesharing komt 65 procent uit Noorwegen, 30 procent uit Denemarken en 5 procent van elders. Nederlandse trawlers vissen niet meer op de Clupea harengus.

4. Het vetpercentage in de filet ligt dit jaar op gemiddeld 11,0 procent. Dat is minder dan de 12,8 procent van vorig jaar maar weer hoger dan de 9,9 procent van 2015. De vetste filet bevatte 18,4 procent haringvet, de magerste 4,6.

5. Een ervaren haringsnijdster op topsnelheid maakt per uur ongeveer 250 haringen schoon. Dat is gemiddeld één haring in iets minder dan 15 seconden. Snelheid is belangrijk, want de meeste snijdsters staan op een stukloon van 11 cent per haring.

6. De omgerekend duurste haring per 100 g werd gekocht bij ’t Vispleintje in Baarle-Nassau. De duurste haring per stuk is van Tijger & De Vis en Van Altena (beide Amsterdam): €3.

7. Na twee tot drie jaar is de haring paairijp. Vanaf juli tot en met oktober vormt de haring hom of kuit, die in december wordt afgezet. De bevruchting vindt buiten de vis om plaats in zee. Eén vrouwtjesharing kan meer dan 100.000 eitjes produceren. Het produceren van hom en kuit kost de haring veel energie: de vis verbrandt vet en wordt mager. In mei is er weer plankton en vreet de haring zich vol: potentiële maatjesharing.

8. De haring is een slanke, vrij kleine vis met één korte vin op de diepblauwe rug. Het lichaamsgewicht kan voor 25 procent uit vet bestaan. Haring is na drie jaar volwassen en is dan ongeveer 20 centimeter lang. Noordzeeharing kan acht tot tien jaar oud worden.

9. Elk jaar worden ongeveer 180 miljoen haringen verwerkt tot Hollandse Nieuwe. Bij elkaar gaat het om 25 miljoen kilo.

10. Hollandse Nieuwe is maar een van vele haringproducten. Andere voorbeelden: