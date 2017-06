Dierenarts aan huis in opmars

Languit op de vloer van de woonkamer van Melissa (47) ligt Dante, een grote golden retriever van 12,5 jaar oud. Je struikelt er nog niet over als je binnenkomt. Melissa: ,,Vroeger stond hij me al in de gang kwispelend op te wachten als ik 's ochtends naar beneden kwam, maar de laatste tijd lag hij nog steeds op dezelfde plek waar ik hem de avond ervoor had achtergelaten."



Dante is oud en versleten. Hij heeft staar aan beide ogen, botst overal tegenaan en glijdt uit op een gladde vloer. Nu hij niet meer zonder hulp van Melissa op kan staan, vindt ze zijn kwaliteit van leven onvoldoende om nog langer door te gaan.



De jonge dierenarts Pim Hegeman (25) van jouwdierenartsaanhuis.nl zit op de woonkamervloer om Dante in te laten slapen. De twee dochters van Melissa zijn er ook. Ze kozen voor een vertrouwde omgeving, want Dante 'háát de dierenarts'. Melissa: ,,Hij is sterk gericht op geur nu hij niks meer ziet. Van die geur bij de dierenarts alleen al kreeg hij stress; dat gun je zo'n beest niet op zo'n rotdag."



Hegeman knielt rustig neer bij Dante en legt feitelijk maar empathisch uit wat hij zo zal gaan doen. Dan vertrekt hij naar de keuken om het eerste spuitje klaar te maken, een narcosemiddel. Melissa kriebelt Dante snikkend achter zijn oor. Al snel na het eerste prikje zakt de hond vredig in slaap. Na het tweede prikje zegt dierenarts Hegeman zachtjes: ,,Het lijkt erop alsof Dante is overleden." Hij sluit de ogen van de hond zacht met zijn handen.