Dief laat e-bike met digi-slot staan

De digitale beveiliging is een grote slag in de wapenwedloop tussen fietsendieven en fabrikanten. Vorig jaar werd 10 procent van de 271.000 nieuwe e-bikes gestolen. Fietsverzekeraar Enra is zo overtuigd van de digitale beveiliging, dat de diefstalpremie voor de zogeheten smart e-bike maar 36 euro per jaar is. Eén jaar diefstalverzekering voor een reguliere e-bike is vier keer zo duur.



De fiets met gps en een ingebouwde gsm geeft de eigenaar een melding op de smartphone als iemand aan het fietsslot morrelt. Verdwijnt de fiets toch, dan is op de app tot op de meter nauwkeurig te zien waar de fiets staat.