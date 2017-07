Deze afgedankte circusleeuwen mogen weer echt leeuw zijn

Afgedankte circusdieren krijgen een tweede leven in de opvang van Stichting Leeuw in Anna Paulowna. Daar worden ze verzorgd en getraind voor een terugkeer naar het wildleven in Afrika. Voor leeuw Omar was het anderhalf jaar geleden bijna te laat, maar nu staat hij op de nominatie om als eerste naar Afrika te gaan.