Deventenaar hengelt monstermeerval van 1.80 meter binnen

Jongen (9) verliest hand op zeilschip

20:49 Een negenjarig jongetje uit Duitsland is vandaag zijn hand kwijtgeraakt na een ongeluk op een zeilschip. Hij is met zijn hand ergens achter blijven haken tijdens een sprong in het Markermeer, volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).