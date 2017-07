Delft scoort punten met studentenhuisvesting

Het is in de zomervakantie vaak een enorme zoektocht naar een studentenkamer: aanmelden, hospiteren en afwachten. Niet prettig, maar het hoort bij het studentenleven. Wie op zoek is naar een paar vierkante meters kan het beste terecht in Delft, weet Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb. ,,De gemeente Delft komt niet met loze beloftes, zoals andere steden, maar heeft een actieve rol in de studentenhuisvesting. Ze veranderen onder meer kantoorruimte in woningen voor jongeren en brengen ouderen en studenten bij elkaar in huis. Geweldig!''



Leiden en Nijmegen behaalden de tweede en derde plaats volgens een onderzoek van de LSVb. Utrecht en Rotterdam scoren het slechtste van alle steden. Hier wordt het voor particulieren schier onmogelijk gemaakt om een woning om te bouwen tot studentenhuis. ,,Ze hebben vreemde regels waardoor een verhuurder al direct afhaakt. Zo moet een kamer minimaal 24 vierkante meter groot zijn en moet er een veel te hoge prijs voor een vergunning worden betaald'', legt Sewbaransingh uit. ,,Niet gek dus dat ze in de Domstad een tekort van maar liefst 5000 studentenkamers hebben.''