'De UFC is de Champions League'

Nadat het eerste UFC-gala ooit vorig jaar in Ahoy een succes bleek, keerde ’s werelds grootste MMA-organisatie zaterdagavond terug in Rotterdam. Uithangbord was Stefan Struve, die de avond niet het passende slot kon geven. Voor UFC-fan Dennis Tijssen kon het de pret niet drukken: ,,Je ziet me stralen, toch? Dit is hét. De UFC is de Champions League.”