De pc-revolutie: van koelkast tot broekzakcomputer

Een kantoor of huiskamer zonder personal computer, het is nu niet meer voor te stellen. De babyboomers stonden eind jaren 70 vooraan bij een technologische big bang die nog steeds nagalmt. De meeste voorbijgangers beseffen het niet, maar in een flatgebouw vlak naast Zwolle CS is één van Europa's belangrijkste computercollecties gehuisvest. Wie een kaartje koopt, waant zich in een 3.000 vierkante meters tellende tijdscapsule vol antieke mainframes en prehistorische pc's zoals de Altair 8800 en de Apple II.