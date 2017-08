De ergste buurman van Nederland woont in Leersum

Vanmiddag doet de rechter uitspraak in de unieke zaak waarin Rudolf R. voor de zoveelste keer spullen zou hebben vernield van zijn buurman Griffioen. Als het zelfbenoemde ‘monster van Leersum’ daadwerkelijk de cel in moet, gaat bij Gert Griffioen en zijn gezin de vlag nog niet uit. ,,Het zou na al die jaren strijd een hele fijne steun in de rug zijn, maar echt rust hebben we pas als hij is verhuisd,’’ zegt hij.



Het is haast niet te geloven dat iemand op zo’n gevorderde leeftijd zijn buren nog steeds het leven zo zuur kan maken dat hij nu een celstraf riskeert. Griffioen kan er met zijn verstand zelf ook niet bij, maar toch is het zo, laat hij zien op de haarscherpe beelden die camera’s maakten van een van de laatste vernielingen. Daarop is te zien hoe een man met een bivakmuts de vier ventieltjes van zijn autobanden kapot knipt met een betonschaar. R. ontkent dat hij het is, maar Griffioen herkende hem direct aan zijn loopje en de luier in zijn broek. En ook een agent heeft hem herkend.