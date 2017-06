'Dankzij mijn oren kan ik zien'

Het is bij elk concert weer een vast ritueel. Een van haar vrienden bij het Twents Jeugdsymfonieorkest neemt haar bij de arm en leidt haar naar haar vaste stek bij de eerste violen. Voor Marel Zwierink is dit het enige moment van onzekerheid op een plek waar ze zich doorgaans net zo thuis voelt als in haar woonplaats Goor.



,,Het orkest is als een familie. Iedereen wil me helpen. Dat ik mee kan spelen in al die grote klassieke werken, is een van de leukste ervaringen die ik tot nu toe in mijn leven heb gehad. Muziek betekent voor mij geluk. In een orkest ben je nooit alleen, doe je alles samen.''



Ze is net 16 jaar. In het ruim 50 man sterke orkest valt ze nauwelijks op, behalve dan in het feit dat ze geen bladmuziek voor haar neus heeft staan. Dirigent Carl Wittrock zorgde ervoor dat ze twee jaar geleden de stap kon maken. ,,Ik speel al vanaf mijn 6de viool. Een orkest is niet voor me weggelegd, dacht ik altijd. De partijen zijn soms heel ingewikkeld en lastig te onthouden.'' Maar het is haar wél gelukt, met hulp van haar docente.