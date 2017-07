Corrupte douanier Gerrit G. voor 14 jaar de cel in

De corrupte douanier Gerrit G. (56) is tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doorlaten van scheepsladingen drugs in de Rotterdamse haven en witwassen van crimineel geld. Tegen de man uit Kwintsheul was 16 jaar geëist .

De drie andere pionnen in het corruptieproces zijn Rotterdammer Dennis van den B. (46), Andries van der H. (57) uit Utrecht en Schiedammer René F. (49). Van den B. verdwijnt voor 10 jaar de cel in. Tegen hem had justitie 12 jaar geëist. Van der H. en F. hebben 3 en 4 jaar opgelegd gekregen. Ze hadden eerder 10 en 8 jaar tegen zich horen eisen voor de smokkel van honderden kilo’s cocaïne.

Van der H. en Rene F. zijn door de parketpolitie meegenomen. Ze worden meteen vastgezet.

Spil

Douanier Gerrit G. was de spil in een omvangrijk drugsnetwerk. Hij liet niet alleen containers met cocaïne ongecontroleerd het land binnen maar adviseerde zijn ‘klanten’ ook welke deklading ze moesten gebruiken om te voorkomen dat bij zijn collega’s argwaan werd gewekt.



De douanier verklaarde onder druk te zijn gezet door drugscriminelen die hem dwongen mee te werken. Met zijn dubbelrol bij de douane streek hij echter wel miljoenen euro’s op waar hij en zijn gezin een luxe leventjes van leidden. Na zijn arrestatie, die volgde op een onderschepte lading van 400 kilo coke, kondigde hij aan tijdens de rechtszaak een boekje open te doen over andere corrupte ambtenaren, maar G. zweeg er over.



De rechtbank acht G. schuldig aan de invoer van enkele scheepsladingen cocaïne en stelt dat bewezen is dat hij zich heeft laten omkopen. De douanier is vrijgesproken van de invoer van een grote partij hennep.

Voorname rol

In het proces rond de corruptie in Rotterdamse haven speelde ook Rotterdammer Dennis van den B. een voorname rol. Justitie vervolgde hem voor de invoer van cocaïne, witwassen, voorbereidingshandelingen voor drugsinvoer en vuurwapenbezit. Bij Van den B. werden thuis drie zakken met daarin in totaal 365.000 euro gevonden. Van den B. is door de rechtbank schuldig bevonden aan de invoer van 300 kilo cocaïne, omkoping en het voorbereiden van een ander drugstransport.



Van den B.’s aanhouding was het gevolg van het onderzoek dat startte nadat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie was binnengekomen dat Van den B. zaken zou doen met de platte douanier.



Van den B. zou 300 kilo coke naar Nederland hebben gehaald. Die partij werd onderschept en stond volgens de politie in verband met de moord op Rinus Moerer (68) uit het Brabantse Steenbergen (april 2014) en de vergismoord op Rob Zweekhorst uit Berkel en Rodenrijs op nieuwjaarsdag 2014. Moerer en Van den B. waren bekenden van elkaar.

Vergismoord

De kogels waardoor Zweekhorst om het leven kwam, waren bedoeld voor Van den B. die kort daarvoor bij het onschuldige slachtoffer in de wijk had gewoond. De vergismoord is tot op heden onopgelost gebleven. In het laatste stadium van het proces wilde Van den B. het met justitie op een akkoordje gooien. Hij zei te willen vertellen wie opdracht voor de moord heeft gegeven en wie de liquidatie heeft uitgevoerd. Justitie wenste echter niet in zee te willen gaan met Van den B.