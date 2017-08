Commotie over herkomst lijken op expositie in Eindhoven

Maar hebben de donateurs nou ingestemd of niet? ,,Ik neem aan dat Corcoran hierin heeft voorzien'', zegt Mareco. Maar Corcaran heeft niets, maar dan ook helemaal niets met deze expositie te maken, antwoordt directeur Daniel Corcoran dit weekend op vragen van het ED. 'We kennen geen persoon die Eddy Mareco heet, en we zullen contact met hem opnemen nu hij blijkbaar onze naam noemt. We 'lenen' geen lichamen en lichaamsonderdelen uit voor exposities. We hebben geen materiaal dat door Nederland toert, nu niet, nooit niet. De geplastineerde lichamen die wij hebben zijn alleen voor medische opleidingen bestemd, niet voor het algemeen publiek', aldus Corcoran. ,,We verdienen geen geld met exposities, niet aan deze, aan geen enkele in de wereld.''