Commando's: levensgevaarlijke situaties door gebrekkig materieel

Leden van het Korps Commando Troepen (KCT) luiden in een dertien pagina's tellende ' brandbrief ' aan de leiding van het KCT de noodklok over de slechte staat van de wapens en middelen. RTL Nieuws publiceerde het document vandaag.

In de brief, die vorige maand werd opgesteld, wordt het materiaal stevig bekritiseerd. Handwapens, dempers en geweren van scherpschutters zouden niet goed functioneren of te oud zijn. Nachtzichtkijkers zijn er onvoldoende of voldoen niet aan de vereiste kwaliteit. Radioapparatuur is te oud en 'het is onverantwoord en ronduit gevaarlijk' om commando's hiermee op operaties uit te sturen.

De toestand van materiaal en middelen heeft ernstige gevolgen voor de operationele inzetbaarheid, schrijven de commando's. De situatie is 'onwerkbaar' geworden. ,,Wij geloven niet dat we op dit moment in staat zijn om al onze taken te kunnen uitvoeren'', staat in de brandbrief.



Trainingsfaciliteiten

Er zijn niet alleen problemen met de wapens, ook is er volgens hen een tekort aan trainingsfaciliteiten. Ze stellen dat de problemen al vaker zijn aangekaart. ,,Vanaf 2014 is er reeds drie maal een rapport gemaakt.'' Ze hebben het gevoel dat de situatie bij het KCT in de top 'te rooskleurig' wordt weggezet.



Jelte Groen, baas van de commando's, erkent de problemen tegenover RTL. ,,Een aantal zorgpunten zijn terecht en begrijp ik goed."

Elite-eenheid