Code oranje voor zware onweersbuien in het zuiden van het land

Bij een code oranje veronderstelt het KNMI een grote kans op gevaarlijk of extreem weer met een grote impact. Ook is er kans op schade, letsel of veel overlast. Later in de avond is de kans op dergelijke zware buien wel wat afgenomen. Dat komt door de koelere temperaturen.



Voor alle andere provincies is code geel afgegeven. Het KNMI adviseerde open water en open gebieden te vermijden, niet onder bomen te schuilen en weerberichten en waarschuwingen op de voet te volgen.



Stevige regen- en onweersbuien hielden vanmiddag al het zuiden van Nederland in hun greep. Van en naar Maastricht rijden sinds 14.20 uur geen treinen door blikseminslag. Reizigers waren daardoor aangewezen op bussen en liepen een uur vertraging op.