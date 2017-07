Christel (13) en Mikey (15) weer terecht

Video Studenten nemen kippen in huis en slachten ze zelf

21:08 Wie kip wil eten, moet er zelf voor kunnen zorgen én het zelf durven slachten. Dat vinden althans studenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze namen kippen Pien en Lola een maand in huis om ze uiteindelijk te slachten, te barbecueën en op te eten. Alles legden ze vast op camera. ,,We willen mensen laten nadenken over wat ze op hun bord hebben."