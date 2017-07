Chinees dorp eist eeuwenoud lijk terug van Nederlandse verzamelaar

,,Want het in bezit hebben van een lijk en handelen in een lijk kan niet volgens onze wet,'' zegt advocaat Jan Holthuis namens de Chinese stad. ,,De juridische vraag is alleen: is dit een lijk? Welnu, dit is een lichaam van een geïdentificeerd persoon, we weten dus wie hij is, en het is nog in goede staat. En daarmee is het in onze visie een lijk. Dit is een persoon die voor die mensen een heilige was en daarom willen ze het terug.''

Scan

Volgens vertegenwoordigers van het Chinese dorp (2000 inwoners) is het Boeddhabeeld in 1995 gestolen uit een tempel in YangChun.

Volledig scherm © ANP De Nederlandse verzamelaar Van Overeem heeft het beeld ooit gekocht voor 40.000 euro. Toen tijdens een restauratie de onderkant werd losgeschroefd, waren ineens enkele beenderen zichtbaar. Het beeld werd begin 2015 wereldnieuws toen uit een scan bleek dat er een lichaam in zat. Dat nieuws bereikte ook de inwoners van YangChun die het gestolen beeld herkenden met daarin de door hen vereerde mummie. Ambassades en politici hebben zich daarna bemoeid met de zaak maar tot een oplossing kwam het niet, vandaar dat de Chinezen zich nu tot de Nederlandse rechter wenden.

Kunstverzamelaar Van Overeem verzet zich tegen het verzoek van het dorpscomité. Hij zou in 1996 weliswaar een Boeddhabeeld met daarin een gemummificeerd lichaam hebben gekocht, maar dat zou een ander Boeddhabeeld zijn. Van Overeem zegt dat uit eigen onderzoek is gebleken dat 'zijn' beeld niet het gestolen beeld uit YangChun is.

,,Bovendien is het maar zeer de vraag of het beeld überhaupt gestolen is,'' zegt Van Overeem die zegt al meerdere keren te hebben aangeboden het beeld terug naar China te brengen, onder enkele simpele voorwaarden. Een van die voorwaarden was dat Van Overeems beeld naar een fatsoenlijke tempel in China zou gaan. ''En dus niet naar een of ander gillend dorp dat zomaar beweert dat het van hun is,'' aldus Van Overeem. ,,Maar ik kreeg steeds nul op het rekest. Zij willen alleen maar schreeuwen en dreigen en negatieve publiciteit over mij uitstorten. Dus heb ik het beeld na verloop van tijd zelfs van de hand moeten doen want het schaadde mij in zowel werk- als privéleven.''

Ruilen

Omdat hij veel negatieve publiciteit over zich heen kreeg, ruilde Van Overeem het beeld met een andere verzamelaar, tegen een ander object. Daarbij zou Van Overeem hebben afgesproken dat hij niet mag zeggen bij wie het beeld met de monnik nu is.