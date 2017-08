ChickFriend kocht fipronil als fypro-rein

Verzekeraars en VWS: zorgpremie staat nog niet vast

16:05 De premies van de zorgverzekeringen in 2018 staan nog niet vast. Dat benadrukken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland in reactie op de bewering van verzekeraar DSW dat de premie volgend jaar met gemiddeld 30 euro per jaar omhoog gaat. Over de daadwerkelijke hoogte is pas in november met zekerheid iets te zeggen.