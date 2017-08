Buurtbewoners willen geen vaste parkeerplek voor gehandicapte vrouw

Vergunning

Winterswijk verleende begin dit jaar een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats. Die komt vlakbij de woning van buurman Pampiermole, terwijl buurvrouw De Fauw het een bezwaar vindt dat door die geparkeerde auto minder overzichtelijk wordt. Volgens buurman Pampiermole kan de vergunning helemaal niet verleend worden, omdat de parkeerplek minder dan vijf meter van de kruising ligt. De gemeente heeft de vergunning verleend, omdat er wel een noodzaak is om vlakbij de woning een parkeerplek te hebben. Ambtenaar Krosenbrink: ,,Achter de voormalige dansschool is ruimte, maar het is in redelijkheid niet te verwachten dat mevrouw daar naar toe loopt.'' Een vaste parkeerplaats aan de voorzijde is dan noodzakelijk. ,,Als je dat niet doet bestaat de mogelijkheid dat er iemand anders parkeert.''

Noodzaak

Volgens aanvrager Dolf Meijler gebeurt dat nu ook al regelmatig. De noodzaak van een vaste parkeerplek vlakbij hun woning is er pas kort, verklaarde hij in de bezwarenzitting. ,,Sinds mijn vrouw in augustus vorig jaar een terugval heeft gehad.'' Als er voor zijn deur iemand anders staat, kan hij niet dicht bij de voordeur komen om zijn vrouw in te laten stappen.



Voorzitter Henk Heijs van de bezwarencommissie vroeg aan het eind van de bijeenkomst naar de verhoudingen in de buurt. ,,Is die goed of speelt er meer?'' Buurvrouw De Fauw: ,,Er is meer, ze gaan met geen enkele bewoner in de Tuunterstraat om.''