'Burger op platteland heeft zelfde rechten als die in grote stad'

Is het daadwerkelijk zo slecht gesteld met het functioneren van de Nationale Politie?

"Met ons rapport willen we de politie niet afvallen; iedereen bij de politie werkt keihard om goed werk te leveren. Onze intentie is om te benoemen wat goed gaat, maar ook scherp te benoemen wat niet goed gaat en beter moet. Doel is dat het in de toekomst beter wordt. Dit rapport is zoals we er als commissarissen tegenaan kijken. We hebben ons rapport overhandigd aan Wim Kuijken, voorzitter van de commissie die het functioneren van de Nationale Politie evalueert."

Wat is jullie belangrijkste kritiek?

,,Sinds de oprichting van de Nationale Politie wordt de politie erg nationaal aangestuurd. Landelijk worden de prioriteiten gesteld, terwijl dat niet de bedoeling is. We zien dat burgemeesters in het gedrang komen. Zij zijn verantwoordelijk voor de openbare veiligheid en moeten daarover verantwoording afleggen aan hun gemeenteraad. In de praktijk zien we dat zij weinig invloed hebben op de prioriteiten van de politie, omdat die van hogerhand worden opgelegd."

Burgemeesters hebben toch nog invloed op de lokale politie?

"Te weinig en het is bovendien erg afhankelijk van de assertiviteit van een burgemeester. Als die gemakkelijk in contact staat met de eenheidsleiding en hard met de vuist op tafel slaat, wil hij nog wel eens wat voor elkaar krijgen. Maar als burgmeester van een kleine gemeente sta je toch verder op afstand en dan is het moeilijk om je wensenlijstje ingewilligd te krijgen. Dat zou niet zo moeten werken."

Jullie waarschuwen voor een politieloos platteland waar criminelen ongestoord hun gang kunnen gaan. Is het zo erg?

"De georganiseerde misdaad verschuift in snel tempo naar het platteland. Tegen die groei is het landelijk gebied nu niet opgewassen; er zijn veel te weinig agenten beschikbaar. Het toezicht op het platteland schiet tekort en er is vaak sprake van lange aanrijtijden, die niet realistisch zijn. Als een burger bij de overheid een beroep doet op bescherming, moet hij dat krijgen. Dan kan de politie niet verkopen dat ze er over een uur pas kan zijn. Dat zien we steeds vaker gebeuren. Vooral in het oosten en noorden. Dat kan niet. Een burger op het platteland heeft dezelfde rechten als die in een grote stad."

En nu belandt jullie kritische rapport ergens in een la en horen we er nooit meer iets van?