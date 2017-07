Burgemeester en campingeigenaar geschrokken van verwaarloosd jongetje Winterswijk

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een verwaarloosd jongetje aangetroffen op een camping in Winterswijk. De politie heeft de twee ouders aangehouden nadat campinggasten een melding over het kind hadden gemaakt. Het jongetje werd ontdekt in de tent van de campinggasten. Hij was aan het eten en zag er erg mager uit, aldus de politie. Daarom hebben de campinggasten de politie gebeld.