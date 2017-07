Broer verspreidt flyers voor vermiste Joey Hoffman

Nieuw leven

De vermiste Haaksbergenaar was in juni met zijn twee dorpsgenoten Björn en Derya Breukers naar Silifke gereisd. Breukers wilde daar een nieuw leven beginnen en zou daar een huis gaan bouwen. Joey zou daarbij helpen en op 8 juli zou hij terugkeren. Hij is echter nooit in Nederland aangekomen.

Tot 21 juli had de politie nog contact met het echtpaar Breukers in Turkije over de vermissing van Hoffman, maar daarna stopte dat contact. Op 27 juli is ook het echtpaar Breukers als vermist opgegeven door hun familie. Er zou zaterdag ‘een teken van leven’ zijn geweest van Derya, via sociale media. De politie in Nederland weet echter niet zeker of dat werkelijk van haar afkomstig was.