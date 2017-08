Britten woest: Lange rijen op Europese vliegvelden vanwege Brexit

In chocoladeletters staat het op de website van de Britse tabloid Dail Mail te lezen: 'They are punishing British residents' ('Ze straffen Britse burgers'). Daaronder zijn foto's en video's te zien van lange rijen op een vliegveld. Ook Schiphol wordt genoemd als plek waar Britse gezinnen soms vier uur moeten wachten. De schuldigen? Brussel natuurlijk. Want de ambtenaren daar hebben besloten om de paspoortcontroles grondiger te doen. ,,Niet alleen meer kijken naar de foto en de naam, maar er wordt bij elke paspoortcontrole ook gekeken of de naam voorkomt in een van de registers en of het document echt is", legt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMAR), verantwoordelijk voor de grenscontroles, uit.