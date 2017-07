Brabantse paaldanseres (15) wint tot ieders verbazing WK Ultrapole

Paaldanseres Zoë Timmermans (15) uit Liempde mag zich sinds gisteren de beste ter wereld noemen in de categorie Ultrapole. Ze versloeg ondanks een gekneusde arm tot ieders verbazing de Russische wereldkampioene op het WK in Den Bosch.

Het besef is er een dag na dato nog niet helemaal, zegt de mavoscholiere in een exclusief telefoongesprek met deze krant. ,,Gisteravond stond ik op het podium, vandaag begon mijn proefwerkweek. Die was officieel vorige week maar werd speciaal voor mij uitgesteld vanwege het WK Ultrapole. Ik was vanmorgen erg moe en had overal spierpijn omdat ik heel het weekend heb gepaaldanst maar heb toch de proefwerken Nederlands en Engels gemaakt. Ik heb er wel een goed gevoel over."

'Gevaarlijke dingen'

Zo'n goed gevoel had Zoë tijdens het WK niet. Ze had naar eigen zeggen nooit verwacht dat ze het wereldkampioenschap zou winnen. ,,De andere deelneemsters waren supergoed en vrijwel allemaal ouder. De meesten hadden ook al een WK-titel op zak. De enige in mijn leeftijdscategorie was de Russische wereldkampioene. Zij gold als de gedoodverfde favoriet. Ik volgde gistermiddag een workshop bij haar en mocht het gisteravond tegen haar opnemen. Ik deed alles wat ik kon. Veel gevaarlijke en moeilijke dingen waarmee ik uiteindelijk over haar heen ben gegaan. Het was écht battelen", zegt de kersverse wereldkampioene terugblikkend.

Moeder Miranda die meeluistert, reageert dolenthousiast. ,,Zoë heeft ze allemaal ondergepiest zoals we hier in Brabant zeggen", klinkt het hoorbaar trots. Bij Ultrapole draait alles volgens haar om het imponeren van de tegenstanders. ,,Deze paaldans-discipline is nog spectaculairder dan het gewone paaldansen, waarbij veel regels gelden tijdens het WK. Bij Ultrapole moet je improviseren op de beats van keiharde housemuziek. Je moet als paaldanseres meekunnen en de jury beoordeelt je bewegingen."

Vanwege haar jonge leeftijd mocht Zoë eigenlijk niet uitkomen in deze paaldans-discipline, maar de organisatie van het WK in Den Bosch had haar speciaal uitgenodigd. ,,Zoë schoof in de eerste WK-voorronde uit de paal en blesseerde daarbij haar arm. Ze was enorm teleurgesteld dat ze de finale niet had gehaald. Toen wij haar na het uitvallen van een deelneemster aan de Ultra Battles vroegen of ze daaraan mee zou willen doen, reageerde Zoë dolenthousiast", zegt medeorganisator Cindy Cooijmans. De 15-jarige Liempdse zette volgens haar een 'absolute topprestatie' neer.

Sponsors

Zoë zag haar prestatie gisteravond beloond met een 'hele zware en mooie medaille' en cadeaus ter waarde van 100 euro waaronder een nieuw topje. Haar ouders hopen dat de wereldtitel van hun dochter sponsors aantrekt. ,,Bij paaldansen heb je weliswaar een bond maar die kun je niet vergelijken met de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) of de KNGB (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond) die van alles bekostigen. Wij moeten alles uit eigen zak betalen waardoor onze mogelijkheden en die van Zoë beperkt zijn. We kunnen haar wel naar kampioenschappen in Frankrijk of Duitsland rijden maar niet naar het verre buitenland zoals bijvoorbeeld Rusland. Met de financiële hulp van sponsors zou dat wél binnen bereik komen en zou Zoës droom bewaarheid kunnen worden: zich in verschillende disciplines meten met de besten ter wereld en vooral heel goed worden."

De middelbare scholiere begon tweeënhalf jaar geleden met paaldansen na het zien van een televisieprogramma waarin BN'ers dat deden. Turner Jeffrey Wammes inspireerde haar zo dat ze dacht: dat kan en wil ik ook. Met vriendin Demi traint ze drie tot vier uur in de week. Daarnaast oefent de paaldanseres thuis. In de woonkamer van huize Timmermans staat speciaal daarvoor een paaldanspaal.

Vorig jaar werd Zoë tweede op het NK en plaatste ze zich voor the World Pole Sports Championships 2016 (WK) in Londen. Ze veroverde de 17de plek. Naast de twee genoemde titels is Zoë ook nationaal en internationaal pole art champion. Vorige maand strandde het Brabantse danstalent in de halve finale van Holland’s Got Talent.