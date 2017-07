Brabant akkoord met strengere milieueisen voor veeboeren

Zo klinken de Beatles uit kerkklokken

7 juli Dat popnummers ook prima klinken op een klokkenspel, laat stadsbeiaardier Richard de Waardt horen. Hij speelde verschillende populaire nummers op het carillon boven in de Laurenskerk. Mensen kunnen de verzoekjes via een walkie talkie onder in de kerk aan hem doorgeven. "Ik heb er zelf ook wat een aantal klassieke nummers tussen gezet want die speel ik het liefste."