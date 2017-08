'Boeren moeten zich eierschandaal zelf ook aantrekken'

De sector heeft te weinig verantwoordelijkheid genomen, vindt ook Piet Vanthemsche, oud-voorzitter van de Belgische Boerenbond én de Belgische voedselwaakhond FAVV. Hij verbaasde zich in de Vlaamse krant De Tijd over 'het feit dat dit tout court is kunnen gebeuren in de sector zelf'. ,,Daar is volgens mij te weinig aandacht aan gegeven.''



LTO steekt de hand deels in eigen boezem. ,,We staan er als pluimveehouders, misschien wel als hele veehouderijsector, niet genoeg bij stil dat we elke dag bezig zijn met voedsel. Bij alle middeltjes die we gebruiken, zouden we ons er voor 200 procent van moeten vergewissen dat die veilig zijn voor de volksgezondheid.''



Een verzachtende omstandigheid is volgens de deskundigen wel dat Chickfriend bewust mist creëerde. De meeste eierboeren zijn aangesloten bij het private kwaliteitssysteem IKB. Zij mogen alleen zaken doen met bedrijven die dat ook zijn. Chickfriend had weliswaar geen IKB-certificaat, maar zusterbedrijf ChickClean van dezelfde eigenaren wel; dat ontsmette stallen. Op beurzen, in advertenties en op de vrachtwagentjes waarmee ze rondreden om bloedluis te bestrijden, pronkten de mannen met het IKB-logo.