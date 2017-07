Boer Brabantse Nijnsel mag starten met bouw megastal

Maar het college van burgemeester en wethouders oordeelde eerder al dat het plan niet in strijd is met de regels. De stal voldoet bovendien aan 'de meest recente normen op het gebied van duurzaamheid' en zou geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's opleveren.

Volgens CBS-cijfers van vorig jaar telde een gemiddeld varkensbedrijf in Nederland op dat moment zo'n 2800 dieren. De stal in Nijnsel voor 17.680 wordt dus zes keer zo groot.

Duurzaamheid De beslissing van de gemeente Meierijstad komt op een moment waarop voor veel veehouderijen onzekerheid is ontstaan. Vrijdag 7 juli besloot provinciale staten namelijk dat de veehouderij versneld duurzaamheidsmaatregelen moet doorvoeren. Veel boeren zijn bang dat zij financieel in de problemen komen door de hoge kosten van deze maatregelen.

Of deze besluiten ook worden uitgevoerd is nog niet bekend. ZLTO liet een dag na het debat al weten dat zij een kort geding aanspant tegen de provincie. Die rechtszaak laat nog even op zich wachten, omdat de exacte afspraken nog niet op papier staan. ,,Maar het is nog slechts een besluit, dat valt niet aan te vechten. Concrete beleidsregels wel", vertelde voorzitter Hans Huijbers over die beslissing.