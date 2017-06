Blokken in plaats van bakken

Geschiedenisleraar Anton de Bruin steekt een dolk in zijn rug. Het is zondagochtend en een groep havo-leerlingen kijkt toe. Oké, het mes is een denkbeeldig exemplaar, maar al het andere is echt.

Ook al is het zondag, waarschijnlijk de mooiste aller zondagen van het jaar, lokaal 5 van dit monumentale schoolgebouw (géén airco) in hartje Utrecht zit behoorlijk vol. Meters verderop puilen de terrassen uit en draait het vooral om de vraag of het niet te vroeg is om een flesje rosé aan te laten rukken. In lokaal 5 gaat het over de Weimarrepubliek, de Vrede van Versailles en de ‘dolkstoottheorie’ die De Bruin nu uitbeeldt – met zijn rug naar de klas.

Levensbelang

Na dinsdagmiddag mogen deze leerlingen alles rond de theorie weer vergeten, maar tot hun herexamen geschiedenis is de historische kennis van levensbelang. Hier zit een dozijn leerlingen dat woensdagavond niet proostte op het behaalde diploma, maar gedesillusioneerd of juist strijdvaardig terug in de boeken kroop: ze hebben een ‘her’.

Bij Luzac krijgen ze een weekeinde lang, van 9 tot 5 inclusief lunch, van een bevoegde docent les in het vak waar zij herexamen in doen. Voor 295 euro bespreken ze het examen uit het eerste tijdvak na, nemen ze de leerstof door, worden hun examenvaardigheden tegen het licht gehouden en maken ze oefenexamens. Verspreid door het land krijgen zo’n 750 leerlingen een dergelijk ‘drilweekeinde’ bij het Luzac College, vertelt Mick Knabben, manager examentraining. Hij noteerde vorig jaar een gemiddelde stijging van 1,5 punt bij leerlingen die deze training volgden.

Dolkstoot

Volledig scherm Felicia Moennoe moet voor haar herexamen geschiedenis een 6,5 halen. © Marlies Wessels Felicia Moennoe uit Den Haag kreeg een 3,4 terug als cijfer voor haar geschiedenisexamen en heeft een 6,5 nodig voor haar havo-diploma. Luister naar haar optimisme: ,,Ik heb er nu vertrouwen in. Geschiedenis is het vak waar ik het minste mee heb. Maar ik moet zeggen: door meneer De Bruin vind ik het voor het eerst leuk om over geschiedenis na te denken. Ik vind het echt niet erg om acht uur achter elkaar naar hem te luisteren, hij vertelt zo goed.’’ Waar een gefingeerde dolkstoot al niet goed voor kan zijn.

Moennoe begon op het vwo, is twee keer blijven zitten, veranderde van school en wil nu, op haar 19de, toch echt verder. In Rotterdam wacht een studie bedrijfskunde op haar, maar dan moet ze wel slagen. En nu dus blokken, in plaats van bakken - op het strand, zoals haar vrienden. ,,Dat komt na het herexamen wel weer.’’

Dat zegt Pieter-Jan Ruesink (17) uit Varsseveld ook. Hij doet voor de tweede keer eindexamen vmbo-tl en tracht zijn cijfer voor aardrijkskunde op te vijzelen. In eerste instantie haalde hij een 4,7, terwijl hij een 7,1 nodig heeft om te slagen. Even een weekend niet chillen en geen bijbaantje bij de kledingwinkel in zijn dorp. Ernstig: ,,School gaat voor. Ik heb ervoor gekozen een echt leervak te herkansen, want dan kan ik er nu nog alles aan doen.’’

Gezopen

Hij verdiept zich met een groep lotgenoten in het ontstaan van een vestigingsoverschot. Een etage onder hen gaat het bij maatschappij & organisatie over solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Even verderop vaart een bootje over de Oudegracht, met drie zielsgelukkige, jonge passagiers. ,,Sinds ik weet dat ik geslaagd ben, heb ik alleen maar gezopen'', zegt een van hen stoer.