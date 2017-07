'Best gelezen gedicht van Feyenoorddichter gaat over Ajacied Nouri'

Drukte op de weg door vakantie en feestdagen

10 juli Door de Franse nationale feestdag op 14 juli begint de vakantiedrukte op de weg al extra vroeg. De ANWB verwacht donderdag veel files in Frankrijk en in het weekend ook op andere vakantieroutes. In Luxemburg, het westen van Duitsland en in het zuiden van Nederland begint vrijdag de zomervakantie.