Berichtjes in telefoon 'verraadden moordplan Bosschenaar': 'Hij doodde Savannah met voorbedachten rade'

Gewapende man neergeschoten door politie Doetinchem

10:28 De Rijksrecherche doet onderzoek naar een schietincident in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Hier is een man vannacht door de politie in zijn onderlijf geschoten. Hij was gewapend met een vuurwapen, of iets wat erop leek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op de plaats van het incident wordt sporenonderzoek gedaan.