Baasje pitbull die Lyana (7) beet voor de rechter

Het gaat naar omstandigheden goed met Lyana, laat vader Mohammed weten. De diepe bijtwonden in het gezicht zijn na meerdere operaties nog altijd niet helemaal geheeld. Maar het meisje gaat weer naar school. Durft weer buiten te komen. ,,Alleen niet zonder ons. En ze is nog ontzettend bang voor honden,’’ zegt haar vader.

De Syrische familie vluchtte in 2015 voor de oorlog, maar uitgerekend in het land waar ze dachten veilig te zijn slaat het noodlot toe. Op 31 juli 2016 hapt Charly naar het meisje. Volgens de advocaat van de familie zou de onderbuurvrouw en eigenaresse van de hond het meisje hebben gevraagd in de tuin te komen spelen. Het binnenterrein is afgesloten, maar het meisje kroop door de spijlen van een hek.

Lyana breekt haar neus, oogkas en traanbuis en loopt diepe bijtwonden op. De verwondingen zijn zo erg dat ze bijna een jaar lang onder behandeling staat. Twee weken terug waren ze nog in het ziekenhuis. En dat is volgens vader Mohammed ook in toekomst nog nodig om iets aan de littekens te doen die ze nog altijd heeft.

Doodsbang

Het meisje slaapt sinds het ongeluk slecht. Is doodsbang voor honden. Heeft nachtmerries. En net toen dat onder controle leek, kocht de onderbuurvrouw afgelopen februari een nieuwe hond; een rottweiler. ,,Toen begon alles weer opnieuw. Lag ze met haar oor op de vloer te luisteren of ze deze hond hoorde lopen,’’ zegt Mohammed. Het meisje wilde alleen nog naar buiten als ze zeker wist dat de kust veilig was. Drie man waren er nodig om haar langs de voordeur van de onderbuurvrouw te krijgen: één gezinslid boven aan de trap op de uitkijk, één persoon beneden én iemand die met haar meeloopt.