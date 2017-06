Autokrasser op heterdaad betrapt in Groningen

Politieagenten in burger hebben in Groningen een veertigjarige man betrapt terwijl hij auto's aan het bekrassen was. In de stad werden afgelopen week al zeker 120 andere auto's moedwillig beschadigd met krassen op ruiten en lak. De politie onderzoekt of de opgepakte verdachte, die zelf ook in Groningen woont, daarachter zit.