Auto in slip op A58 bij Gilze: één dode en drie gewonden

Ef­te­ling-be­zoe­kers lyrisch over nieuwe attractie Symbolica

1 juli Het was vanochtend 'Ren je rot' toen de poorten van De Efteling om 09.40 uur open gingen. Iedereen wilde als eerste in de nieuwe attractie Symbolica. Inmiddels is er een wachtrij van meer dan 2 uur. Deze bezoekers waren wél op tijd en mochten als één van de eersten de attractie uitproberen.