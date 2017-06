ASR-deal levert schatkist 725 miljoen op

Het belang van NLFI in ASR neemt door deze transactie af van 36,8 procent tot uiteindelijk 20,9 procent van het totaal uitstaande aandelenkapitaal. Op termijn wordt het resterende belang in ASR volledig afgebouwd.

Bij de beursgang van ASR in juni 2016 was de introductieprijs van het aandeel 19,50 euro. Gelet op die prijs zou ASR 2,9 miljard euro waard zijn. Maar sindsdien is de koers van het aandeel gestegen. Bij het slot van de handel maandag was het 29,67 euro waard.

ASR komt voort uit het Nederlandse deel van Fortis dat in 2008 werd genationaliseerd. In 2015 werd besloten de nieuwe verzekeraar te verkopen via een beursgang. Sinds vorig jaar is het concern beursgenoteerd en heeft de overheid in tranches belangen in ASR verkocht.