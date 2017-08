Asiel en dierenarts boos over spuitje voor kerngezonde kat

Een Sliedrechtse dierenarts en het plaatselijke dierenasiel zijn woedend op een katteneigenaar in het dorp. Die wilde dinsdag zijn gezonde huisdier laten inslapen vanwege ‘ongewenst gedrag’. De arts weigerde, omdat het dier kerngezond is. Daarop dreigde de verontwaardigde eigenaar het dier zelf de nek om te draaien. Het asiel wil het beestje herplaatsen, maar de eigenaar wil geen afstand doen.

Ginet Balistreri van Dierenasiel Sliedrecht heeft er geen goed woord voor over. ,,Als je een huisdier neemt, dan heb je er ook de verantwoordelijkheid over. Een kat is geen ding dat je weggooit als je er even geen zin in hebt. Ik zit al tien jaar in de dierenhulp en ik heb in die tijd al heel veel gekke dingen, maar dit spant echt de kroon.’’

Frustratie

Ook bij dierenartspraktijk Basic Vets heerst ongeloof over hetgeen zich dinsdag afspeelde in de spreekkamer. ,,We zijn er al de hele tijd druk mee in de hoop dat we deze mensen toch op andere gedachten kunnen brengen’’, zegt een medewerkster. ,,Eerlijk gezegd gaan we ervan uit dat deze meneer dit in zijn frustratie gezegd heeft en dat hij niet daadwerkelijk het dier zal doden.’’ Zij wil verder nauwelijks commentaar geven.

Quote Eerlijk gezegd gaan we ervan uit dat deze meneer dit in zijn frustratie gezegd heeft en dat hij niet daadwerkelijk het dier zal doden Medewerker Basic Vets

De eigenaar heeft voor morgen een nieuwe afspraak gemaakt bij een andere dierenarts, volgens Balistreri opnieuw om zijn kat te laten euthanaseren. ,,Die andere dierenarts is op de hoogte van de situatie en gaat proberen hem te overtuigen dat het niet de bedoeling is om een gezond dier dood te maken. Wij zoeken heel graag een nieuw tehuis voor dit beestje, maar dan moet er wel afstand gedaan worden van het dier.’’

Zij is geschrokken van de uitbarsting van het de kattenbaas. ,,Het kan best zijn dat het eruit gefloept is in zijn boosheid, maar dan nog schrik ik hier heel erg van.’’

Aangifte

Op Facebook schrijft zij de frustratie van zich af. ,,Het ergste is dat deze mensen nóg een kat hebben. Verschrikkelijke gedachte vind ik dat... Aan iedereen nogmaals: stop nondeju eens met die nestjes kittens sodemieters. Zie je nu wat er van komt? Echt, ik wil iedereen die verantwoordelijk is voor nog meer katten erbij gewoon sláán!’’

De dierenarts is van plan aangifte te gaan doen, schrijft Balistreri, ook al is er niets strafbaars gebeurd. ,,Maar door alarm te slaan kunnen we misschien nog iets redden.’’ De eigenaar van de kat was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.