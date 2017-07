Apeldoornse tandarts geschorst na onzedelijk gedrag

Het medisch tuchtcollege heeft tandarts-orthodontist J. P. uit Apeldoorn geschorst. Hij zou vrouwelijke patiënten in de behandelkamer onzedelijk hebben betast. Het is onduidelijk of hij tegen de uitspraak in beroep gaat.

De schorsing geldt voor een jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Twee zussen deden vorig jaar aangifte van ongewenste intimiteiten.

De oudste zus was 36 jaar tijdens haar behandelingen in 2015 en 2016. Zij kwam acht keer bij P. en verklaarde later hoe het contact sluipenderwijs intiemer werd. Bij de eerste behandeling aaide de tandarts alleen over haar hoofd.

Later zou hij zijn arm om haar schouder hebben gelegd om zo met haar de behandelkamer in te lopen. Daar liet hij zijn arm zakken over haar rug tot hij haar billen aanraakte.

De eerste keer dacht ze nog dat het per ongeluk ging. Bij de tweede betasting kreeg ze argwaan. Toen P. later een servet over haar borsten drapeerde, ging het verder. Hij zou daarbij haar borsten hebben gestreeld.

Haar drie jaar jongere zus verklaarde dat zijn hand ook bij haar van de rug naar de billen zakte. Hij zou haar borst hebben gemasseerd, zijn hand op haar been hebben gelegd en met die hand richting haar kruis zijn gegaan. Ook een assistente van P. verklaarde aan het tuchtcollege door de tandarts in de billen te zijn geknepen.

Ontkenning

P. ontkent alle beschuldigingen. Hij stelt dat de oudste zus, na zes behandelingen, haar jongere zus naar hem verwees. ,,Dat doe je toch niet als je tandarts je ongepast aanraakt?''