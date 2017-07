ANWB waarschuwt voor files vanwege feesten en vakantieverkeer

Dominee van gevangenis Lelystad op non-actief gesteld

14:06 Een dominee van de gevangenis in Lelystad is op non-actief gesteld omdat hij kerkdiensten niet meer in de hand had. Spanningen tussen diverse etniciteiten liepen op, tijdens kerkdiensten was er sprake van grensoverschrijdend gedrag, meldt het het jaarverslag van de Penintentiaire Inrichting Lelystad (PIL).