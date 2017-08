Amnesty boos op Kluivert en Davids om bezoek aan Mugabe

Quote Ik vraag me af of Kluivert en Davids beseffen dat ze worden gebruikt Emile Affolter De oud-internationals bezochten volgens Zimbabwaanse media een rally van de omstreden Zimbabwaanse president Mugabe. Ook overhandigden ze de 93-jarige alleenheerser een gesigneerd Barcelona-shirt. ,,Ongelofelijk’’, zegt Emile Affolter van Amnesty International Nederland over het bezoek. ,,Mugabe is een ontzettend foute man, een mensenrechtenschender op grote schaal. Ik vraag me af of Kluivert en Davids beseffen dat ze worden gebruikt.’’



Mugabe regeert het Afrikaanse land al 35 jaar lang en krijgt regelmatig zware kritiek van mensenrechtenorganisaties. Onder zijn leiding groeide Zimbabwe uit tot één van de meest corrupte landen ter wereld. In het verleden zette hij gewapende milities in om blanke boeren van hun landerijen te verjagen, met tientallen doden als gevolg.

'Geweldig land'

Maar Kluivert is een stuk positiever, blijkt uit citaten die de Zimbabwaanse krant The Herald dit weekend uit zijn mond optekende. ,,Ik denk dat Zimbabwe een geweldig land is, het is erg goed geleid, maar het heeft een slecht imago in Europa’’, zou Kluivert hebben gezegd. De oud-international reageerde zondag niet op vragen van deze krant.

Volgens Zimbabwaanse media waren Kluivert en Davids aanwezig namens de Barcelona Legends, waarin bekende oud-spelers van de Spaanse club acteren. De Legends zouden van plan zijn om later dit jaar een wedstrijd te spelen in Zimbabwe. Kluivert en Davids waren met een Spaanse afgevaardigde van de ‘Legends’ in het land om de afspraken te bevestigen. Ze poseerden met de beruchte president en overhandigden hem een gesigneerd Barcelona-shirt.

,,Mugabe is al jaren verantwoordelijk voor een enorme repressie in Zimbabwe’’, zegt Amnesty-woordvoerder Affolter. ,,Misschien gaan Davids en Kluivert de komende dagen ook nog op bezoek bij alle oppositieleiders en mensenrechtenstrijders die in het land vast zitten. Maar dat idee heb ik niet. Ik nodig ze in elk geval graag uit bij Amnesty als ze terug in Nederland zijn.’’

