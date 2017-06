Amerikaanse militairen gedood in Afghanistan

Vrije liefde: Amsterdams huwelijk voor Pakistaanse transgender

15:10 Kami Sid (27) heeft al heel wat barrières doorbroken. Ze is het eerste Pakistaanse transfashion model, de eerste transactrice uit het land én de eerste transvrouw die met haar vriend in Amsterdam wil trouwen. In de Pakistaanse transgendergemeenschap is ze een groot voorbeeld van verzet.