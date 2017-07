Ajaxsupporters zetten spandoek in Nouri's tuin

Zoemende windmolen: als dit zo doorgaat gaan we verhuizen

18:09 Hoe zou jij reageren als er een windmolen in je 'achtertuin' wordt geplaatst? Buurtbewoners in Leidschendam zijn het exemplaar in hun buurt in ieder geval spuugzat. In december is de windmolen zonder enige aankondiging geplaatst en dat zorgt voor een hoop overlast. Zo veel zelfs dat sommige bewoners er letterlijk ziek van worden. ,,Je wordt gewoon niet serieus genomen, ze zeggen dat je gek bent", vertelt Robbert Brantz. ,,We wonen hier pas twee jaar, maar we overwegen te verhuizen als dit niet tot een oplossing leidt".