Advocaat terreurverdachte Jimmy F.: Hij deed niks strafbaars

Hij zegt dat hij terroristen wilde ontmaskeren via internet. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.''



,,Hij dacht dat hij met een IS-sympathisant aan het praten was'', zegt Bal over het chatgesprek dat vermoedelijk tot zijn arrestatie heeft geleid. De man probeerde vaker achter informatie over terrorisme te komen. Zijn advocaat zegt dat hij in het verleden ook gegevens aan de autoriteiten heeft doorgegeven. Welke diensten dat waren, wilde ze nog niet vertellen. Ook wat F. precies heeft gezegd in zijn chats wil ze op dit moment niet kwijt.



Bal heeft er ,,veel moeite mee'' dat haar cliënt nog altijd vastzit. Justitie verdenkt F. formeel van ,,betrokkenheid bij terroristische misdrijven''. Volgens de advocaat is de rechter-commissaris ,,maar voor een heel klein deel'' in de verdenkingen meegegaan. ,,De rechter-commissaris heeft gezegd dat er geen verdenking bestaat van terrorisme. Het enige verwijt dat hij ziet is opruiing.''