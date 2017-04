Advocaat Klaas Otto ook verdacht in witwaszaak

Jan Piet van R. werd in februari opgepakt op verdenking van beïnvloeding van getuigen in de strafzaak van het OM in Breda tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. In het verleden was hij advocaat van de motorclub en in de gevangenis zou hij briefjes van Otto hebben gekregen en naar buiten hebben gesmokkeld. Na zijn aanhouding werden in de Haagse woning van de advocaat bovendien een drugslab, drugsgrondstoffen, amfetamines en een tabletteermachine gevonden.