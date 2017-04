Aantal voetballende meisjes groeit in razend tempo

Sylvana gaat naar rechtszaak van haar bedreigers: 'Ik wil ze zien'

13:07 Sylvana Simons zal erbij zijn. Komende woensdag en donderdag staan de 22 mensen voor de rechter, die haar via social media dood wensten of uitmaakten voor 'aap die moet oprotten'. ,,Ik wil die mensen in de ogen kijken. Laten zien dat ik een mens van vlees en bloed ben en geen losgeslagen stuk uitschot waar ze me voor uitmaakten'', vertelt ze.