500.000 euro voorkomt komst 16 asielzoekers in villawijk

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde aan de Linieweg 15 in Den Helder zestien jonge asielzoekers huisvesten. De bewoners van de chique wijk zagen dat niet zitten en kochten de villa waarschijnlijk voor ruim 5 ton op. Het COA bracht het plan eind juni naar buiten en kondigde aan een informatie-avond voor omwonenden te beleggen. ,,Het is niet de bedoeling dat kapitaalkrachtige inwoners niet meedelen in de verantwoordelijkheid", aldus wethouder Pieter Kos.