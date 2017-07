3 jaar na de MH17: 'ik heb nooit afscheid kunnen nemen van mijn zus'

Drie jaar na de vliegramp met de MH17 in het oosten van Oekraïne is er een officieel monument geopend waar de slachtoffers worden herdacht. Nabestaanden woonden de opening bij, en zijn blij dat ze eindelijk een plek is waar stil kan worden gestaan bij het verlies.