26 maanden cel geëist tegen aanrander die door slachtoffer werd opgespoord

LiveMohammed M. (28) uit Hoogwoud moet, als het aan justitie ligt, twee jaar en twee maanden de cel in voor poging verkrachting met geweld van een vrouw uit Hoorn. Tegen hem werd in Alkmaar vandaag 32 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk geëist. Het slachtoffer speurde de verdachte zelf op.

Pas toen het slachtoffer met dat bewijs naar de politie stapte, kwam er een doorbraak in het onderzoek. De 28-jarige vrouw zou in oktober 2016 na een avond stappen door Mohammed naar huis worden gebracht. Maar onderweg sloeg hij haar, greep haar bij de keel en zei dat ze niet moest tegenstribbelen. Hij sleurde haar de bosjes in en kwam klaar bij haar gezicht. De vrouw wist te ontsnappen maar in haar haar werden spermasporen gevonden.

Find my iphone

Mohammed had ook haar telefoon gestolen en was zo dom en brutaal met het account van zijn slachtoffer datingsites op te gaan. Het slachtoffer wist via find my iphone haar telefoon te traceren. Via datingsite Badoo zocht ze weer contact het haar belager die dacht met een ander te maken te hebben. Zo wist ze hem een selfie te ontfutselen en onder meer op die manier genoeg bewijs te verzamelen om hem te laten oppakken, vier maanden na de poging verkrachting.

Mohammed gaf tijdens de rechtszaak toe dat hij fout was geweest dat hij haar aanraakte toen zij niet wilde. Ook vroeg hij om vergeving. Maar hij vond ook dat hij geen geweld had gebruikt en zei dat hij dacht dat ze seks wilde. Ook beweerde Mohammed zelfs dat 'zij zijn leven wilde verwoesten' nadat de vrouw een emotionele slachtofferverklaring had voorgelezen waarin ze hoopt op een zware straf.

Verblijfsvergunning

Mohammed M. komt uit Somalië. Hij vluchtte 5 jaar geleden naar Nederland en kreeg pas het afgelopen jaar een verblijfsvergunning. Die komt in gevaar als de straf van 2 jaar en 2 maanden wordt toegewezen. Bij een onvoorwaardelijke straf van 24 maanden cel kan een vergunning worden ingetrokken.