256 Thijsen in één whatsappgroep, gewoon omdat het grappig is

Zijn medebeheerder, Thijs Uphoff (27), heeft zijn baan te danken aan de Thijs-app. ,,Zo’n driekwart jaar geleden had ik geen werk en wist ik niet zo goed wat ik moest. Een Thijs werkte bij een bedrijf waar ik solliciteerde. Hij heeft me geholpen met de sollicitatieprocedure. Daar heb ik heel veel aan gehad.”



De app is een echte community geworden. Hond ziek? Even vragen in de Thijs-app; er zit altijd wel iemand in die er raad mee weet. Toilet dat niet doortrekt? Hoppa, in de Thijs-app. Een van de Thijsen had laatst een boete van 100 euro. Die deed een Tikkie-verzoek van 0,99 euro per persoon en zijn naamgenoten droegen gul bij. ,,Als we op een festival staan, appen we ook altijd even. Zo stonden we laatst op Drift in Nijmegen opeens met vijf Thijsen.”



Het ultieme doel is een nationale Thijs-dag te organiseren. ,,Dat is wel lastig, want we wonen verspreid over het hele land. We hebben zelfs één Belg”, zegt Uphoff lachend. ,,Maar als het lukt, wordt het sowieso reuzegezellig.”